Dilei.it - “Il PrimaFestival affidato a Gabriele Corsi e Bianca Guaccero”: novità a Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

Grandiin vista di, la striscia quotidiana in onda nell’access prime time di Rai1 nella settimana della kermesse, sarà affidata a due volti molto amati del piccolo schermo. A raccogliere il testimone di Paola e Chiara, scelte per l’edizione 2024 del format, dovrebbero essereverso ilMancano pochi mesi all’avvio del Festival di, e la Rai continua a sorprendere i suoi spettatori con qualche colpo di scena. Stando a quanto si legge su Adnkronos, infatti, l’azienda avrebbe individuato due nuovi conduttori per, format che precede nella settimana della kermesse le dirette dall’Ariston: i fortunati sarebbero. “L’attrice, in gara nella finale di Ballando con le stelle, e il conduttore di Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo saranno alla guida del programma che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori” si legge sul sito dell’agenzia di stampa.