Grande Fratello, Helena Prestes: "Sono stata con due ragazze", ma su Zeudi non si sbilancia

La modella brasiliana ha fatto coming out, rivelando di aver avuto in passato relazioni con due, ma ha abilmente evitato di rispondere a una domanda sulla possibile attrazione versoDi Palma. La modella brasiliana, una delle protagoniste più amate del, ha deciso di aprirsi su un aspetto molto personale della sua vita, regalando momenti di autenticità e riflessione ai coinquilini e al pubblico. Durante una chiacchierata con Luca Calvani e Maxime Mbanda,ha raccontato di essere attratta anche dallee di aver avuto in passato relazioni con due persone dello stesso sesso. Confessione notturna di: "attratta anche dalle" Nel corso della serata, il rugbista Maxime Mbanda, entrato nella Casa lunedì scorso, ha affrontato l'argomento con domande molto dirette, chiedendo a