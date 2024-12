Isaechia.it - Grande Fratello, clamoroso retroscena su quello che sarebbe accaduto tra Luca e Jessica sotto le lenzuola

Leggi su Isaechia.it

Quella traMorlacchi eCalvani ha tutta l’aria di una telenovela.I due, diventati molto amici e complici, si sono recentemente allontanati in un modo che pare definitivo., che ha ammesso di essersi infatuata del compagno di letto, si era duramente scagliata contro Helena Prestes, per i suoi avvicinamenti a suo dire “invadenti” verso.Quest’ultimo non ha mai apprezzato questo fare da moglie tradita, considerato che – dalla sua percezione – il loro legame è sempre stato unicamente definibile come amicizia. Per altro, l’attore toscano è legato da una decina di anni al suo Alessandro, che lo aspetta fuori e che presto potrebbe cercare un faccia a faccia con loro.Insomma, Calvani è convinto chenon abbia motivo per pretendere il rispetto amoroso che in ogni relazione si deve.