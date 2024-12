Lapresse.it - Germania, attentato ai mercatini di Natale a Magdeburgo: 4 morti, oltre 60 feriti

I tradizionalidiintornano a essere teatro di attacchi terroristici. Aun’auto è piombata sulla persone che stavano visitando il locale mercatino di. Una corsa folle di circa 400 metri che ha provocato la morte di almeno quattro persone, tra cui quella di un bambino piccolo, come riferito dalla Bild. Sono 41 igravi. In totale, 86 persone sono state ricoverate in ospedale e ci sono poi 78lievi, che hanno ricevuto i primi soccorsi tra le bancarelle, come riporta il media tedesco che cita fonti della polizia. Al momento, il sospettato arrestato per l’attacco dinon risulta noto alle autorità tra gli estremisti islamici. Si tratta di un cittadino dell’Arabia Saudita nato nel 1974 che viveva indal 2006 e che lavorava come medico.