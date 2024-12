Quotidiano.net - Delitto di via Poma, il gip: indagare ancora. “Era una sede degli 007”

Roma, 20 dicembre 2024 – Documenti riservati dei servizi segreti nell’appartamento in cui fu uccisa Simonetta Cesaroni in via Carlo2 il 7 agosto 1990. Carte su cui pubblici ministeri e investigatori non avrebbero dovuto mettere gli occhi. E per le quali l’ufficio in cui la segretaria contabile della Aiag lavorava è stato protetto. Forse insieme all’assassino. In base a questa tesi la giudice delle indagini preliminari di Roma, Giulia Arceri, ha respinto la richiesta di archiviazione della procura di Roma sulle ultime indagini. Indicando la necessità di un supplemento d’inchiesta sulle prime indagini sul, alla presenza di uno 007. Ma anche sul presunto collegamento con il colpo di Massimo Carminati al caveau della cittadella giudiziaria, che risale a nove anni dopo. L’INDAGINE La gip indica ai pm di ascoltare anche l’ex questore di Roma, Carmine Belfiore, e Sergio Costa, ex Sisde e genero del capo della polizia Vincenzo Parisi.