Tvplay.it - Dal Real Madrid alla Juve: salti di gioia per Thiago Motta

Leggi su Tvplay.it

Dal: colpo di mercato in arrivo per gennaio in casa bianconera, direttamente dai campioni d’Europa. Il punto sulla trattativa.Fervono le riflessioni sul futuro, in casa. La prima metà di stagione degli uomini dinon è stata delle più ideali, ma c’è la volontà di migliorare nettamente le cose nella seconda parte dell’annata. Un occhio sarà ovviamente destinato al recupero dei tanti infortunati della rosa bianconera, ma un altro guarderà anche a nuovi rinforzi dal mercato. Una pista a sorpresa conduce addirittura verso la sponda bianca di.Daldiper. (LaPresse) TvPlay.itSecondo la stampa spagnola si è infatti aperta un’interessante possibilità di mercato per lantus, che coinvolge un giocatore da tempo osservato in quel di Torino.