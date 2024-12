Anteprima24.it - Concluso con grande successo il progetto ‘Amico Fragile’

Tempo di lettura: 3 minutiSi è appenailAmico Fragile, cominciato più di un anno fa, finanziato dal PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE. Il, che era nato come intervento di tutela e prevenzione ad alta valenza sociale ed educativa per minori in situazione di fragilità che vivono in contesti svantaggiati, ha visto la nascita di un centro diurno polifunzionale dove i ragazzi e le loro famiglie si sono sentite accolte e ascoltate e una serie di attività educative. In primavera e in autunno sono stati attivati laboratori di autonomia, psicomotricità, danzamovimento terapia, musicoterapia, creatività e manipolazione a cura della Fondazione Giovanni Caporaso di Benevento presso la sede di via Aldo Moro.