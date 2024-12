Romadailynews.it - Cnr, proprietà benefiche della corteccia dell’abete rosso

Uno studio coordinato dall’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) e dall’Istituto Luke di Helsinki (Finlandia), ha rivelato le elevateantiossidanti, antibatteriche e antivirali dell’estratto didi abete. I risultatiricerca in vitro, a cui hanno partecipato altri partner italiani, finlandesi e statunitensi, sono stati pubblicati sulla rivista Separation and Purification Technology.“In questa ricerca – sottolinea Francesco Meneguzzo, ricercatore del Cnr-Ibe e supervisore dello studio – abbiamo impiegato ladi abete– una specie particolarmente diffusa sulle Alpi e anche sull’Appenino tosco-emiliano – un sottoprodottofiliera forestale di norma non utilizzato oppure destinato alla combustione. Gli estratti, ottenuti mediante la tecnica di cavitazione idrodinamica, sono dotati di elevateantiossidanti e antivirali rispetto a due tipi di virus, e di attività antibatterica particolarmente efficace nei confronti di diversi ceppi.