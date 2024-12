Lanazione.it - "Un pianoforte per te" concerto con. Santiago Fernandez

Ultimo appuntamento dell’anno per "Unper te", l’iniziativa musicale organizzata da 50&Più Arezzo per avvicinare i soci e il pubblico al mondo del. L’evento si terrà oggi alle 16 nella Sala Mercurio di Confcommercio, in via XXV Aprile 12, ad Arezzo. Protagonista del pomeriggio sarà il maestro, pianista di fama internazionale, che guiderà i presenti in un percorso intitolato "Riflessioni sull’arte dell’improvvisazione". Durante l’esibizione verranno proposti albrani per far comprendere il mondo e la pratica dell’improvvisazione, in un viaggio sonoro dai risvolti inaspettati. In questoil pianistaaccompagnerà il pubblico lungo sentieri sconosciuti, che si riveleranno sia a lui che al pubblico nell’attimo stesso in cui le note si uniranno insieme.