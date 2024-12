Ilfattoquotidiano.it - Ubriaco alla guida finisce in mare con la sua Ferrari da 230 mila euro: auto distrutta e conducente arrestato – VIDEO

È volato dcarreggiata ed è finito in. Con la sua costosissimaPortofino, una coupé-cabriolet capace di passare da 0 a 100km/h in 3,5 secondi, che è uscitadall’incidente. Ma con lain stato d’ebbrezza non si scherza ed è il monito che ha voluto lanciare la pagina Instagram della California Highway Patrol a tutti glimobilisti che si mettono al volante dopo aver bevuto alcolici. E anche se, in questo caso, ilè rimasto fortunatamente illeso, lo stesso non si può dire della suada circa 230(standostima dell’azienda del Cavallino).E se il nome della vettura di lusso, un omaggionota località marittima ligure, potrebbe far sorridere considerando le dinamiche dell’incidente, il, probabilmente, si sarà pentito di essersi messo