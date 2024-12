Ilrestodelcarlino.it - Tassa di soggiorno nel bilancio 2025: critiche per fondi turismo insufficienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’introduzione delladi, che chiedevamo da anni e che è costata milioni di mancati introiti al Comune, è un adeguamento r tardivo al trend di tutte le località turistiche vicine. Ma non va bene che degli incassi previsti per il, oltre 1,3 milioni, solo 50mila euro siano ad oggi destinati ad aumentare il fondo". Il capogruppo del Pd in consiglio, Ugo Baldassarri, promuove con riserva ildi previsionediscusso e approvato - dalla sola maggioranza - mercoledì sera. Il documento comprendeva anche l’imposta turistica. "Come abbiamo sempre detto nella recente campagna elettorale – aggiunge il Pd – la non introduzione dell’imposta diha rappresentato per la destra una battaglia ideologica che non ha portato alcun beneficio per il nostro Comune.