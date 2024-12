Unlimitednews.it - Spal vs Ascoli, macht ore 20:30 20 dicembre 2024

Questa sera, alle 20:30, lo Stadio Cino e Lillo Del Duca diPiceno ospiterà l’attesa sfida tra, valida per la 20ª giornata del Girone B di Serie C. L’arriva all’incontro con una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi, tra cui quattro vittorie e un pareggio. Attualmente, i bianconeri occupano la decima posizione in classifica con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Una vittoria potrebbe proiettare la squadra nelle zone alte della graduatoria, avvicinandola alla zona playoff.La, invece, sta attraversando un periodo più altalenante. Nelle ultime cinque partite ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Attualmente, i ferraresi si trovano al 16º posto con 18 punti, ottenuti attraverso 5 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte.