Anteprima24.it - Nuove tariffe dei servizi sanitari in Campania, l’allarme delle associazioni di categoria

Tempo di lettura: 4 minuti Le scriventidirappresentano le strutture territoriali della sanità privata che erogano prestazioni riabilitative e socioe in regime di accreditamento, contribuendo a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) ai cittadini campani. Per tutto ciò, le predette strutture sono parte integrante dell’offertaa pubblica campana, erogando per conto delo Regionale la quasi totalitàprestazioni riabilitative e socioe.Ciò premesso, lerimodulate e proposte dalla Regioneallediper le prestazioni deie sociorischiano di compromettere la qualità, l’appropriatezza, la sostenibilità e la disponibilitàcure per la salute dei cittadini della Regione