Oasport.it - Nick Kyrgios può essere sanzionato: cosa dice il regolamento. La lettera dei tifosi all’ATP

A tutto c’è un limite? Il 2024 sta per chiudere i battenti e il massimo circuito internazionale del tennis è in pausa, se si fa eccezione per le Next Gen ATP Finals di scena a Gedda. Una post-season in cui i tennisti si stanno allenando in varie parti del mondo perpronti alla prossima annata. Il primo evento di una certa importanza saranno gli Australian Open, di scena a Melbourne dal 12 al 26 gennaio.Il primo Slam del 2025 in cui Jannik Sinner è chiamato a difendere il titolo di quest’anno e quindi 2000 punti in classifica. L’altoatesino ormai da quasi due settimane si sta preparando sui campi di Dubai perpronto alla ripresa agonistica. Il primo impegno del n.1 del mondo sarà in un paio di match di esibizione a precedere il Major proprio a Melbourne. Incontri in programma il 7 e il 10 gennaio e la prima sfida sarà contro l’australiano Alexei Popyrin.