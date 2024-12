Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non vuole sentire ragioni e manda in stallo l’accordo di pace con Hamas

Sembrava ormai a un passo latrae Benjamin, tanto che i media statunitensi e israeliani favoleggiavano di un’intesa già prima di Natale. Invece,è ancora in alto mare. La doccia gelata è arrivata dal Washington Post, che, citando una fonte dell’amministrazione americana di Joe Biden, ha rivelato che gli sforzi per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per il contestuale rilascio degli ostaggi non hanno segnato progressi nelle ultime ore. Questo ha convinto il direttore della CIA, William Burns, a lasciare Doha, capitale del Qatar, dopo appena un giorno di infruttuose trattative.nonindiconQuesto, spiega il prestigioso quotidiano, non costituisce la pietra tombale sui negoziati, come dimostra il fatto che una delegazione statunitense sta intrattenendo febbrili contatti con i Paesi dell’area per superare l’impasse, ma di sicuro allunga i tempi per arrivare alla tregua.