Lanazione.it - Natale in musica ad Arezzo con un concerto speciale tra le musiche di Wagner e Beethoven

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 –inadcon untra ledi, un viaggio emotivo che celebra lo stare insieme e la condivisione: appuntamento domani 21 dicembre ore 20,30 al Teatro Petrarca con l’ormai consueto spettacolole con un programma che spazia tra atmosfere intime ed energia per una serata di rara intensitàle. Protagonista sarà l’Orchestra della Toscana (ORT), fondata a Firenze nel 1980 e considerata tra le più prestigiose orchestre italiane con 44 musicisti, che per l’occasione sarà diretta dal maestro Diego Ceretta, classe 1996, direttore principale dell’ORT dal 2023. Il programma si apre con "Träume" di Richard, tratto dai “Wesendonck Lieder” e riproposto nella versione per violino e orchestra, con il violinista Giacomo Bianchi che darà vita a questa pagina intensa e romantica, simbolo della passione e dell’ispirazione poetica chetrovò nella figura di Mathilde Wesendonck.