Napoli, Kvaratskhelia può recuperare per Genova

(Adnkronos) – Buone notizie da Castel Volturno per il Napoli e per i fantallenatori. In vista della sfida di sabato a Marassi contro il Genoa, Kvichaè tornato ad allenarsi in gruppo, fornendo indicazioni positive in merito a una possibile convocazione in extremis. Filtra ottimismo, dunque, in merito alla possibilità di vederein campo nel match del Ferraris. Oggi Antonio Conte e il suo staff tecnico decideranno se rilanciare il georgiano in uno spezzone di gara o se non correre rischi senza anticipare i tempi del rientro dall'infortunio al ginocchio; tuttavia, sulla sinistra offensiva degli azzurri dovrebbe ancora vedersi Neres dal 1? minuto.