Mister Movie | Billy Bob Thornton doveva essere un Villain in un film Marvel

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Bob, celebre attore e regista, ha rivelato che in passato gli era stato offerto il ruolo del Green Goblin, il famigerato nemico di Spider-Man, nel primo capitolo della trilogia diretta da Sam Raimi. Tuttavia,ha rifiutato la parte, citando la mancanza di interesse per quel tipo di ruoli e l’impegno fisico richiesto. “Non avevo voglia di svegliarmi alle 4 del mattino per cinque o sei ore di trucco”, ha dichiarato durante un episodio del podcast Bingeworthy.Un’occasione mancata nel mondoBobcomeIl ruolo è poi andato a Willem Dafoe, che ha dato vita a un’interpretazione memorabile di Norman Osborn neldel 2002 con Tobey Maguire. Dafoe ha successivamente ripreso il personaggio nei due sequel della trilogia e in Spider-Man: No Way Home del 2021, dimostrando quanto il Green Goblin sia rimasto iconico per i fan del genere.