Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: se Wierer aggiusta la mira…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Le, seconda gara della terza tappa della Coppa del Mondo-2025. Si apre anche per le donne dopo il successo a sorpresa di Uldal ieri nella gara maschile, la terza tappa della Coppa del Mondo dicon una gara molto importante per lo sviluppo della stagione sia della Coppa stessa, sia della squadra italiana che è ancora a caccia del primo podio stagionale.La località transalpina sta cercando di diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nelil poligono dell’Alta Savoia ospiterà appuntamenti validi per la Sfera di cristallo per la sesta volta nella storia, dopo averlo già fatto nel 2013, 2017, 2019, 2021 e 2022.