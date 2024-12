Cultweb.it - Io sono Babbo Natale, come finisce la commedia natalizia del 2021 con protagonista Marco Giallini

Iotermina con Ettore che dopo aver consumato la cena preparata dagli elfi, si appresta ad assumere il ruolo diaffidatogli da Nicola, nel frattempo pronto ad andare in pensione e a vivere la vecchiaia.Roma,1975. Dopo non aver ricevuto sotto l’albero i regali richiesti, il piccolo Ettore (Lorenzo Salpini) scrive una lettera a, dicendogli di voler prendere il suo posto. Anni dopo, lo stesso Ettore () è un ex delinquente che è stato scarcerato per buona condotta. Senza nessun posto dove andare, senza amici e senza alcun soldo, egli viene aiutato dal signor Nicola Natalizi (Gigi Proietti). Quando tenta di rapinarlo, scopre che l’anziano signore è il vero, trasferitosi dalla Lapponia 50 anni prima per motivi di salute.