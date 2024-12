Bergamonews.it - In Bergamasca emesse quasi 9 milioni di ricette rosse: “Il 91% in forma digitale”

Leggi su Bergamonews.it

Quando abbiamo bisogno di accertamenti, visite specialistiche o farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, il nostro medico curante li prescrive compilando l’apposita ricetta (l’ex ricetta rossa, ndr), che ormai viene redatta into elettronico. La formula dematerializzata, infatti, ha sostituitocompletamente quella cartacea.La digitalizzazione, che è cominciata nel 2016 ed ha accelerato durante la pandemia da Covid, man mano si è estesa arrivando a un’ampia diffusione. Oggi è d’uso comune e siamo abituati a ricevere le prescrizioni via e-mail o via sms.Per i farmaci a carico degli assistiti perché non rientrano fra quelli rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, invece, si adopera la ricetta bianca. Il medico la rilascia usando il proprio ricettario personale e il paziente la consegna in farmacia per poter ricevere il medicinale.