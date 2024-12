Isaechia.it - Grande Fratello, parla il “guru della moda” che avrebbe avuto una relazione con Lorenzo Spolverato: “Notte di passione”

Da quando la mamma di Shaila Gatta era entrata nella Casa delper dare alcuni consigli alla figlia e le aveva sussurrato nell’orecchio alcune parole riferite ain merito all’orientamento sessuale dell’uomo, sul web è iniziata la caccia ai presunti fidanzati del gieffino.A onor del vero ancor prima che la signora Luisa si palesasse nel reality show di Alfonso Signorini e sganciasse la bomba, diversi erano già i rumor in merito all’omosessualità di. Alcune voci di corridoio avevanoto di un fantomaticocon cuiavevain passato.Qual è la verità? L’opinione pubblica è spaccata in due. C’è chi chiede a gran voce che il modello milanese sia chiaro una volta per tutte, anche perché nei giorni scorsi era caduto in un lapsus freudiano, lasciandosi sfuggire una frase che contraddirebbe quanto da lui sostenuto nel corso dell’ultima puntata del, quando aveva affermato perentorio di amare solo le donne.