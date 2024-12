Dilei.it - Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano un bambino: l’annuncio per il secondo figlio

L’uno a fianco all’altra da una vita intera,– 43 anni, sceneggiatrice e scrittrice – ed il frontman dei Negramaro,un. Sarà per la coppia in realtà ildopo Stella, con loro da oramai sei anni. Di lui si sa che è un maschio, che nascerà nel mese di aprile e che è già un grande fan dei Beatles. A proposito del nome del nascituro, invece, acqua in bocca. Qualche indizio? ”Non si chiamerà però come mio padre: anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfrancoce ne sarà sempre solo uno”, ha detto il cantante.presto genitori bis: le confessioniLa lieta notizia arriva solo ora, al sesto mese di gravidanza: il duo affiatatissimo ha preferito tenerla per sé gelosamente almeno per qualche tempo, complici i progetti della band alle prese con il nuovo album, Free Love, e quelli dicome sceneggiatrice.