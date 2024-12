Oasport.it - Dagnoni annuncia: “Il velodromo di Spresiano pronto prima del 2028. Il ciclismo aumenterà il suo valore”

È tempo di bilanci per ilitaliano al termine di un 2024 che ha segnato la chiusura del ciclo olimpico culminato con i Giochi di Parigi. Il movimento azzurro presenta sicuramente alcune eccellenze (come Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini), anche se non mancano delle lacune soprattutto per quanto riguarda il settore maschile su strada ai massimi livelli internazionali.Cordiano, in attesa delle prossime elezioni federali, ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a Tina Ruggeri di InBici: “Innanzitutto ci aspetta questa elezione (il 19 gennaio, ndr) che spero possa consentirmi di continuare il lavoro fatto in questi quattro anni e che ha già dato i suoi frutti, ma io sono convinto che nel prossimo quadriennio potrà dare ulteriori frutti anche perché questa macchina organizzativa già rodata si avvia con un’intensità diversa.