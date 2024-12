Iodonna.it - Da Fedez e Lucarelli a Fagnani e Mammucari, fino a Schlein e Meloni: tutto diventa possibile a Natale, almeno per l'intelligenza artificiale

Leggi su Iodonna.it

Immaginate undove i confini tra realtà e fantasia si dissolvono, e i grandi antagonisti della politica e dello spettacolo si abbracciano come vecchi amici. Sembra im? Non per Eman Rus, il grafico digitale che ha trasformato gli scontri più celebri in un’armonia festiva grazie all’. Il suo ultimo video, che ha invaso i social, mescola ironia e spirito natalizio, portando in scena un cast improbabile di “abbracci della pace” sotto l’albero. Sullo sfondo, le note di Have Yourself a Merry Little Christmas: la ciliegina sulla torta di un piccolo capolavoro che ha già fatto il giro del web. Abbracci: perché fanno bene guarda le foto Da: tutti gli “abbracci della pace”Protagonisti del video sono volti noti della politica e dello spettacolo: Giorgiae Elly, premier e leader dell’opposizione, appaiono affiatate come sorelle, mentre Francescae Teo, dopo le scintille televisive a Belve, si stringono guancia a guancia.