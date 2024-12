Come i razzisti hanno modificato la storia di un rifugiato siriano in Germania

Leggi su Open.online

Anas Modamani era diventato famoso per un selfie insieme ad Angela Merkel. Giunto a Berlino nel 2015, all’età di 18 anni, era fuggito dalla Siria per evitare di svolgere il servizio militare sotto il regime di Assad. Nonostante il giovanesi sia costruito una vita in, lavorando oggigiornalista e videomaker freelance, a seguito della caduta di Assad c’è chi lo “invita” a tornare in Siria. Le risposte di Anas a questa provocazione sono state alterate e diffuse per alimentare ulteriormente l’odio nei confronti dei migranti e, in particolare, dei rifugiati siriani in Europa. Tra i propagandisti dell’estrema destra xenofoba troviamo, ancora una volta, il sito razzista e diffusore di false notizie VoxNews.Per chi ha frettaL’articolo di VoxNews riporta dei virgolettati inventati per incentivare l’odio verso i rifugiati siriani.