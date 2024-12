Ilfattoquotidiano.it - Ci sarà un prima e un dopo il caso Gisèle Pelicot: ora si tolga alle vittime l’onere della prova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grazie,, per aver affrontato il processo con determinazione, a testa alta e a porte aperte. Per aver mostrato a tutti e tutte che il male non ha le sembianze di un mostro: è comune, ordinario, persino banale. Si nasconde nella quotidianità, e perciò è anche più difficile da riconoscere.A Mazan, piccolo paeseFrancia, 51 uomini, di età compresa tra i ventisei e i settant’anni, appartenenti a varie estrazioni sociali, stati civili e occupazioni, sono stati imputati e condannati per aver partecipato consapevolmente allo stupro sistematico di una donna,, che per dieci anni, è stata drogata dal marito Dominique, anche lui condannato, e offerta, a sua insaputa, a decine di sconosciuti reclutati online. Alcuni di questi uomini sono ritornati più e più volte per aggredire sessualmente il corpo privo di sensidonna.