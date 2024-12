Justcalcio.com - CdS – Hermoso piace a Mourinho, è nel mirino del Fenerbahce: il retroscena sulla Roma

2024-12-20 09:55:10 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:– Istanbul può essere l’approdo di diversi giocatori dellanel mercato di gennaio, che si annuncia scoppiettante in uscita come in entrata. Oltre a Dybala e Pellegrini, cercati dal Galatasaray, va registrato l’interessamento deldiper Mario, difensore che sta faticando molto a inserirsi nella squadra: anche contro la Sampdoria, giocando alla Hummels al centro della difesa, ha commesso un errore che è costato il gol della Sampdoria e il disappunto di Ranieri. Curiosamentea fine agosto stava per andare al Galatasaray, dopo che erano naufragate le trattative con l’Inter: a quel punto, nell’esigenza di ingaggiare un centrale abituato a giocare nella difesa a tre, Ghisolfi telefonò al procuratore per bloccarlo.