Bergamonews.it - ‘Bus Academy’, corsi per 31 nuovi autisti. Ecco gli orari di Atb per le feste di Natale

Bergamo. È ufficialmente partita la prima sessione didi formazione in aula della Bus Academy di Atb, un progetto nato per formaree garantire loro un impiego immediato. Il programma, lanciato in primavera, ha l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di personale qualificato nel settore del trasporto pubblico, fornendo formazione gratuita e opportunità di lavoro stabile.Formazione di 31La Bus Academy nasce dalla collaborazione delle società parte di Atb Consorzio: Atb Servizi, Arriva, Locatelli Autoservizi e Tbso che operano nel trasporto pubblico dell’area urbana di Bergamo. Il programma prevede la formazione di 31, di cui 20 destinati ad Atb, attraverso un percorso che combina teoria e pratica, con l’obiettivo di inserirli direttamente nel mondo del lavoro al termine del corso.