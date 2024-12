Ilgiorno.it - Brera ricorda un’artista a tutto tondo

ta alla Pinacoteca di, ieri, Antonietta Viganone: pittrice, scultrice e incisore.che da Borgolavezzaro (Novara), dove era nata nel 1928, arrivò proprio nella Milano didel secondo Novecento. Qui studiò al Politecnico e sopratall’Accademia delle belle arti: fu allieva di Domenico Cantatore (pittura) e di Luciano De Vita (incisione). E a Milano avrebbe anche insegnato discipline artistiche in licei e istituti di istruzione secondaria, oltre a cimentarsi brillantemente in tante tecniche. Autrice di illustrazioni e incisioni per libri d’artista, ha promosso opere letterarie di grandi personalità della cultura, tra i quali Leonardo Sciascia. A Milano, sue opere sono state acquisite dalla biblioteca Sormani e dalla civica raccolta delle stampe “Achille Bertarelli”.