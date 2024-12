Game-experience.it - Black Myth Wukong, il team ha pianto ai TGA per la vittoria di Astro Bot? Le fonti sono discordanti

Leggi su Game-experience.it

I The Game Awards 2024 siconclusi con ladicome Gioco dell’Anno, superando di conseguenza gli altri giochi candidati in questa categoria, tra i quali troviamo. E proprio la mancatadel gioco action avrebbe causato un netto malcontento neldi sviluppo, stando a quanto affermato da alcune.Difatti nei giorni scorsi si è fatta largo sul web la notizia che vuole il CEO di Game Science, studio di, aver reagito molto male alladiper il GOTY, ma questa notizia parrebbe essere sostanzialmente falsa, stando ad altre informazioni che stanno circolando in rete in queste ore.Prima di addentraci nello specifico della notizia, ricordiamo che nonostantenon abbia portato a casa il prestigioso GOTY, ha comunque ricevuto due premi di rilievo: Best Action Game e Player’s Voice, quest’ultimo particolarmente apprezzato dal CEO dello studio, Feng Ji.