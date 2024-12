Bergamonews.it - Bergamo, ok al progetto del nuovo Palazzetto dello Sport: “Pronto per l’estate 2026”

Leggi su Bergamonews.it

. La Giunta comunale ha approvato ilesecutivo per la realizzazione delin via Pizzo della Presolana, nell’area dell’ex teatro Creberg, accompagnato dalla riqualificazione di via Castel Regina. Si tratta di un intervento strategico per la città, che avrà un impatto significativo sull’infrastrutturaiva e sulla vivibilità urbana.Il, che prevede un investimento complessivo di 14 milioni di euro, è stato affidato a Chorus Life Spa. Di questi, 8 milioni sono a carico del privato, mentre 6 milioni sono finanziati dall’amministrazione comunale. Il bando di gara per l’assegnazione dei lavori sarà pubblicato entro metà gennaio 2025, con l’obiettivo di avviare i cantieri nella seconda metà dell’anno e di completare l’opera entrodel