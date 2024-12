Tvzap.it - Alessandro Basciano, la rivelazione choc: con chi era in carcere

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv., la: con chi era in. L’influencer è tornato a parlare dell’esperienza a San Vittore seguita alla denuncia per stalking e minacce presentata dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni. Seppure si sia trattato soltanto di 48 ore,ha rivelato di esserne rimasto profondamente segnato; in un’intervista ha ripercorso i momenti drammatici dell’arresto, per lui del tutto inaspettato, fino allodella permanenza in cella. (.)Leggi anche: Fedez in difficoltà sul palco di “Sarà Sanremo”: il rapper rompe il silenzio e chiarisceLeggi anche: Lorenzo, il guru della moda rompe il silenzio: “Notte speciale”Il racconto disull’arrestoDurante un’intervista rilasciata alla trasmissione Iceberg su TeleLombardia,ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, spiegando i dettagli del suo arresto.