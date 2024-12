Lettera43.it - Acque agitate a La Verità per la sostituzione del condirettore De Manzoni

a La. IlMassimo De, storico braccio destro di Maurizio Belpietro, sta per andare in pensione. E il tema di chi ne prenderà il posto minaccia di diventare un caso. A quella poltrona ambisce Claudio Antonelli, a oggi vicedirettore e responsabile dell’edizione digitale, altro giornalista che ha accompagnato in questi anni i percorsi editoriali di Belpietro. Ma a complicare i non più idilliaci rapporti tra i due è arrivata anche la notizia che il nome di Antonelli compare nei palinsesti di Urania Tv, una nuova iniziativa lanciata in questi giorni e definita «la prima televisione italiana interamente dedicata alle istituzioni e alle imprese». Tra i suoi animatori Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, dunque concorrente de La, oltre a Claudio Velardi e Roberto Arditti.