Zonawrestling.net - WWE: Continua il trend positivo per gli ascolti di NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Lo show cadetto della WWE è entrato in una nuova fase con l’approdo nel mese di ottobre sul canale in chiaro CW, le prime puntate avevano registratovicini al milione anche grazie all’apparizione speciale di leggende del MR come CM Punk e Randy Orton, rispettivamente alla AllState Arena di Chicago e al The Factory nelle vicinanze di St.Luois, città natali e di residenza dei 2 pluricampioni mondiali.Col passare del tempo glisono calati fino a toccare i 593.000 della puntata del 3 dicembre, l’episodio pre Deadline che prevedeva dei Fatal 4 Way per l’assegnazione dei ultimi posti nell’Iron Survivor Challenge, match di qualificazione vinti da Wren Sinclair ed Eddy Thorpe. Quest’ultimo però non ha potuto parteciparvi perché a fine puntata è stato rinvenuto privo di sensi nel backstage, ciò ha portato alla sua sostituzione in ppv con Oba Femi, il quale ha vinto agilmente la contesa guadagnandosi una shot al titolo NXT.