Unahotels sconfitta da Falco Szombathely | addio vantaggio campo nei play-in contro Bonn

REGGIO EMILIA 7988: Winston 22 (4/7, 2/9), Barford 16 (4/7, 2/2), Grant 6 (2/2), Gombauld 12 (1/3, 3/4), Faye 6 (2/3); Uglietti 5 (1/2, 0/1), Faried 5 (2/5, 0/1), Cheatham 5 (0/2, 1/4), Vitali 2 (1/1, 0/1), Gallo (0/1 da 3), Chillo (0/1 da 3). N.e.: Fainke. All.: Priftis.: Varadi 6 (3/4, 0/1), Pongo 2 (0/1), Clark 5 (1/2, 1/3), Tiby 16 (4/5, 1/2), Popovic 17 (6/10, 1/2); Keller 11 (5/8), Perl 22 (8/13, 1/4), Varadi 11 (0/5, 3/7), Diggs 5 (0/1, 0/1), Bognar 3 (1/1 da 3). N.e.: Sovegjarto, Kovacs, Veraszto All.: Konakov. Arbitri: Poursanidis (Gre), Salins (Let), Oliot (Fra) Parziali: 28-15, 43-40; 64-63. Note T.l.: Reg 18/29 Szo 16/19. Rimb.: Reg 30 (Faried 7) Szo 34 (Popovic 7). Ass.: Reg 17 (Winston 9) Szo 25 (Varadi 11). Spettatori 2.610. La squadra ha giocato con la canotta listata a lutto in memoria dell’ex manager biancorosso Sandro Crovetti.