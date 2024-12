Quotidiano.net - Ucraina news in diretta. Putin sfida l’Occidente: “Non potete abbattere l’Oreshnik”. Poi apre alla pace: “Pronto a incontrare Trump. Kiev accetti compromessi”

Roma, 19 dicembre 2024 - L'Operazione speciale insta per raggiungere i suoi "obiettivi prioritari" ha dichiarato Vladimirnella lineacon i cittadini, parte della conferenza stampa di fine anno. Il presidente russo finalmente ha potuto esaltare la vincente offensiva dell'esercito russo: "La situazione sta cambiando radicalmente. L'avanzata sta avvenendo lungo l'intera linea del fronte su base giornaliera. Non si tratta di avanzare di 100, 200, 300 metri. Le nostre truppe stanno riconquistando territorio per chilometri quadrati. Voglio sottolineare che è così ogni giorno". Lo zar è un fiume in piena anche tornando a minacciare l'Occidente ("Non so se abbiano compreso i recenti cambiamenti nella dottrina nucleare russa") e gli Stati Uniti, fino ad arrivare a lanciare unaa duello "tecnologico": non potranno maiil nuovo missile russo balistico ipersonico Oreshnik.