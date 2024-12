Quifinanza.it - Trump fa saltare l’accordo sul debito Usa, Stati Uniti verso lo shutdown

Leggi su Quifinanza.it

Donald, presidente eletto degli, ha accusato i deputati e i senatori del suo partito che avevano raggiunto un accordo per evitare lodel governo federale americano con i Democratici di aver “tradito la nazione”. In questo modo il leader dei Repubblicani ha affossato, impedendo a Biden di alzare il tetto delamericano.Ad aver attaccato per primo la legge che permetteva al governo di continuare a spendere denaro per i sistemi non essenziali (tra cui le scuole) era stato Elon Musk, imprenditore sudafricano strettissimo collaboratore die suo futuro ministro. Gli Usa vannolonella notte di venerdì 20.affossa, UsaloSu consiglio di Elon Musk, Donaldha bocciatoche i deputati e i senatori Repubblicani avevano trovato con i Democratici al Congresso per alzare il tetto alla spesa dello Stato federale americano.