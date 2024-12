Anteprima24.it - Truffa Superbonus 110%, sequestro preventivo per oltre 175mila euro

Tempo di lettura: 2 minutiSu disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto difinalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una società cilentana.Le attività eseguite dalla Compagnia di Vallo della Lucania hanno permesso di accertare, attraverso l’analisi della documentazione acquisita presso il Comune committente, che la ditta esecutrice dei lavori aveva comunicato il termine degli stessi nonostante fossero ancora in una fase iniziale, come accertato in sede di sopralluogo. In, i finanzieri Vallesi hanno ricostruito anche il tracciamento dei crediti concessi constatando che il proprietario dell’immobile li aveva ceduti alla società che aveva provveduto poi a cederli ad un istituto finanziario.