Stasera su Canale 5 Soydere ordisce piani machiavellici per salvare l'amata e fermare Emir

Quando il sentimento non è sano, l’ossessione si può confondere con l’amore. Ne sa qualcosa Emir, l’antagonista di Nihan e Kemal in Endless Love, che continua a tramare per costringere la moglie a rimanergli accanto contro il suo volere.alle 21.35 circa su5 va in onda una nuova puntata, l’ennesima in cui Kozcuoglu si rifiuta di guardare in faccia la realtà esuper arrivare al suo scopo: separarli una volta per tutte. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche ›a “Endless Love”: Leyla è in pericolo, Kemal e Nihan cercano il colpevole I due innamorati si difendono provando a metterlo alle strette, ma la sua perfidia sembra più forte del loro legame.