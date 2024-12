Ilrestodelcarlino.it - Risse a colpi di bottiglie e furti: sigilli a due locali di Milano Marittima e Lavezzola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 19 dicembre 2024 –con bastoni, sedie edi denaro, carte di credito e cellulari. È quanto succedeva in due, uno di, frazione di Conselice (Ravenna), e l’altro di, chiusi per quindici giorni su disposizione del questore Lucio Pennella. I provvedimenti sono stati adottati a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, a seguito di vari episodi violenti che hanno coinvolto gli avventori e che si sono verificati sia all’interno che all’esterno di entrambi i. Apolizia e carabinieri di Lugo hanno applicato il provvedimento di chiusura per 15 giorni di un locale che lo scorso ottobre era stato teatro di una violenta rissa con utilizzo di bastoni, sedie e, coinvolgendo una decina di avventori.