Calciomercato.it - Ranieri: “C’è una Roma con Dybala e una senza. Pellegrini non è una riserva”

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo la qualificazione conquistata in Coppa Italia contro la Sampdoria: a febbraio c’è il MilanLacentra la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico partita comoda contro la Sampdoria, battuta 4-1 con la doppietta di Dovbyk: la squadra dia febbraio se la vedrà col Milan.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole dell’allenatore giallorosso Claudio:Cosa ha percepito dello stato di forma di Dovbyk? Pronto per riprendersi la? “Sono contento dei due gol, così si rigasa ed è felice, aumenta l’autostima e pian piano aumenterà anche il minutaggio. Ora si sta allenando a pieno regime, bene, ma giocando ogni tre giorni è difficile”.dobbiamo considerarlo una? “No, non è una, è un giocatore importante per lae lo metto dentro quando lo reputo opportuno”.