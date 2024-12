Sport.quotidiano.net - Parigi-Nizza 2025: date, percorso e tappe

Roma, 19 dicembre 2024 - Con il passare delle settimane va completandosi il quadro delle corse che devono ancora presentare ildel: tocca allasvelare il proprio tracciato per la prossima edizione. IldellaLebuone sono il 9 e il 16 marzo, rispettivamente inizio e fine della corsa che l'anno scorso ha visto il successo di Matteo Jorgenson. Nelle 8in programma, una in più della quasi contemporanea Tirreno-Adriatico(in calendario invece dal 10 al 16 marzo), c'è spazio per tutti i gusti: per la precisione 3per velocisti, 3 di montagna (con 2 arrivi in salita), 1 mista e 1 cronometro a squadre, una tipologia di frazione che divide sempre la platea di appassionati e addetti ai lavori. LeTappa 1 (9 marzo): Le Perray-en-Yvelines – Le Perray-en-Yvelines (156,5 km)Tappa 2 (10 marzo): Montesson – Bellegarde (183,9 km)Tappa 3 (11 marzo): Circuit Nevers Magny-Cours – Nevers (28,4 km, cronosquadre)Tappa 4 (12 marzo): Vichy – La Loge des Gardes (163,4 km)Tappa 5 (13 marzo): Saint-Just-en-Chevalet – La Cote-Saint-André (196,5 km)Tappa 6 (14 marzo): Saint-Julien-en-Saint-Alban – Berre l'Étang (209,8 km)Tappa 7 (15 marzo):– Auron (147,8 km)Tappa 8 (16 marzo):(119,9 km)