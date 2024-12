Ilrestodelcarlino.it - “Niente lasciava presagire la tragedia, comunità sotto choc per la maestra Emanuela”

Castignano (Ascoli Piceno), 19 dicembre 2024 – “Unache sconvolge la nostra piccola”. Sono le parole del sindaco di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, Fabio Polini, alla notizia del femminicidio della 45enneMassicci. È stato il marito, Massimo Malavolta, 48 anni, ad ammazzarla a coltellate davanti ai due figli, di 11 e 12 anni, tentando poi il suicidio. La famiglia era conosciuta in paese. Lei era faceva laa Ripaberarda, frazione di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. “Oggi è una giornataccia – commenta Polini –. La notizia ci ha sconvolto”. Anche il sindaco conosceva la coppia e i loro figli: “Una famiglia tranquilla, decisamente integrata e conosciuta. Io conoscevo il papà, ci eravamo visti pochi giorni fa”.Massicci “era una mamma attenta, tranquilla, sempre disponibile.