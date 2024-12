Biccy.it - Milly Carlucci a Striscia la Notizia: “Mariotto? Per quell’audio mi confronterò e cercherò di scoprire”

Leggi su Biccy.it

Il “che figlia di m1gnotta” pronunciato da Guillermonel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle mentrelo stava annunciando ha fatto il giro del web, soprattutto alla luce dei recenti problemi che lo stilista ha avuto con la trasmissione. Prima l’abbandono volontario dallo studio senza dare giustificazioni, poi la mano morta sul davanti del ballerino e infine pure l’insulto sessista. A chi era rivolta quella frase?Pizzicata da Valerio Staffelli dilaha escluso categoricamente che si riferisse a lei. “Ascolterò l’audio pulito edicosa ha detto, confrontandomi con tutte le persone presenti. Ma sicuramente non era riferito a me, visto che mi chiama mami, sono la sua mamma“. Confermando quanto dichiarato dall’assistente di Guillermoche in radio aveva detto che quella frase era riferita a una zanzara (“Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto“).