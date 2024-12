Ilgiorno.it - Mamma e figlio morti durante il parto: l’ipotesi di un’embolia o un problema al sacco placentare

Pavia, 19 dicembre 2024 – Desiderava diventareAndreea. Aveva preparato tutto per accogliere il suo Sasha che aveva già anche le scarpine da ginnastica per correre felice. Ma Andreea e il suo bambino non torneranno a casa dal San Matteo. Hanno perso la vita entrambi. “Abbiamo pensato di fare una manifestazione davanti al policlinico - ha detto Irina Anton che ha voluto chiamare a raccolta quanti conoscevano Andreea Michaela Antochi -. Alle 10 saremo in piazzale Golgi, perché non è giusto che nel 2024 una donna vada arire e perda la vita insieme al. Chiediamo la presenza di tutti con una candela affinché queste tragedie non accadano più. Chi doveva salvarla non l’ha fatto, l’hanno lasciata soffrire fino all’ultimo”. Andreea Antochi, di origini romene e residente a Villanterio con il marito Florin Catalin Lovin, era andata in Policlinico domenica per far nascere il suo bambino.