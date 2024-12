Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: sempre meno al via, l’Italia vuole il primo podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:09 Braunhofer e Zeni erano invece impegnati in IBU Cup, piazzandosi ottimamente: 12° e 16° rispettivamente. Molto bene!14:05 Ricordiamo che ci sarà la seconda mass start di stagione nella giornata di domenica 22 dicembre. Importantissimo per Hofer e Bionaz rientrare nei primi 25 della Classifica di Coppa, onde evitare l’esclusione. Per Cappellari è pressoché impossibile farcela, ache non riesca nell’impresa di classificarsi nei primi 5 atleti di tappa (+inseguimento).14:00 Hofer e Bionaz si trovano distanziati di 10 punti, rispettivamente in 28^ e 29^ posizione nella Generale. Un buon inizio di stagione per loro, che hanno sfiorato l’ingresso nei migliori 10. Oggi ci vorranno riprovare! Serve comunque il “famoso” zero per riuscirci.