Amica.it - La nuova età dell’oro e i suoi rituali di bellezza consapevole

Leggi su Amica.it

Il 2025 sarà l’anno, non solo come elemento estetico ma come simbolo di valore, potere e trasformazione. Secondo Pinterest Predicts, una delle fonti più autorevoli nel prevedere le tendenze globali, l’oro giocherà un ruolo chiave nel determinare i trend beauty 2025. Nel mondo dellasarà il fil rouge che interesserà in modo trasversale skincare, capelli, unghie e make up. Sarà una celebrazione dell’energia divina femminile, dove goddess vibes e divine beauty guideranno l’immaginario collettivo.I beauty trends 2025 celebrano l’oro come simbolo di potere,zza. La tendenza goddess core e divine beauty è un invito ad abbracciare il proprio valore, riscoprendodiche esaltano l’individualità.