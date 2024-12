Romadailynews.it - Il sottopassaggio della Colombo o l’entrata per l’inferno?: il video che ha scatenato polemiche.

Leggi su Romadailynews.it

Ieri è stato caricato sulla nota pagina Instagram “Welcome to Favelas” unche ritraeva due ragazze che, armate di telefono con torcia, si sono addentrate nel buio del.Il tunnel è privo di illuminazione e spesso è frequentato da tossici, delinquenti e persone pericolose. Una scena da incubo, soprattutto per le donne.Negli ultimi mesi si sono purtroppo verificati vari episodi di violenze e stupri nei sottopassaggi romani. La soluzione del Comune di Roma: murare e sigillare i sottopasso.Una soluzione che ha creato, non tutti sono d’accordo con la scelta di chiudere definitivamente i passaggi, di fatto agevolano quella che è la circolazione pedonale evitando incidenti.“Praticamente murano una comodità per il cittadino anziché risolvere il problema”, così scrive un utente sotto al post.