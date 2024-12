Metropolitanmagazine.it - Guai per Adele: la sua “Million Years Ago” sarebbe un plagio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La sua residency a Las Vegas sta per volgere al termine, dopo due anni trionfali; sembra, però, chedovrà attendere ancora un po’ per godersi il lungo periodo di riposo da lei annunciato. La cantautrice britannica, infatti, è al centro di un’accusa diper il branoAgo, contenuto nell’album 25, risalente al 2015. Il Tribunale di Rio de Janeiro ha ordinato il ritiro a livello mondiale della canzone: «Fermare immediatamente e globalmente l’uso, la riproduzione, l’editing, la distribuzione o la commercializzazione della canzone in qualsiasi modalità, mezzo, supporto fisico o digitale, piattaforma di streaming o di condivisione», si legge nella sentenza. A sporgere denuncia è stato il compositore brasiliano Toninho Geraes. La sua Mulheres, eseguita da Martinho da Vila,stata copiata dalla popstar londinese.